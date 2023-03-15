Романова (Кондратьева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Кондратьева) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Кондратьев Петр

Мать: Кондратьева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван

Смерть
Неизвестно
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