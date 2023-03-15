Романова (Кондратьева) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Кондратьев Петр
Мать: Кондратьева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Иван
Смерть
Неизвестно