Самофалов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1945
Отец: Зайцев Алексей
Рождение ребёнка
14.05.1968
Дочь: Шевченко Елена Владимировна
Мать ребёнка: Веселова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
27.07.1970
Сын: Самофалов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Веселова Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно