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Самофалов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1945

Отец: Зайцев Алексей

Мать: Самофалова Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
14.05.1968

Дочь: Шевченко Елена Владимировна

Мать ребёнка: Веселова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
27.07.1970

Сын: Самофалов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Веселова Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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