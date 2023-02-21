Кочергин Алексей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1877
Дочь: Агапия Алексеева
Мать ребёнка: Кочергина Василиса Ивановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.06.1883
Дочь: Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: Кочергина Василиса Ивановна
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно