Кочергин Алексей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергин Алексей Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1877

Дочь: Агапия Алексеева

Мать ребёнка: Кочергина Василиса Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.06.1883

Дочь: Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: Кочергина Василиса Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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