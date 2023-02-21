Меркескин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Меркескин Родион Петрович
Мать ребёнка: Меркескина Анна Ивановна
хутор Старая Купля, Оренбургская область, Тюльганский район
Смерть
1921
Умер во время голодомора в мордовии (туда уехал к родственникам).