Меркескин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркескин Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Меркескин Родион Петрович

Мать ребёнка: Меркескина Анна Ивановна

хутор Старая Купля, Оренбургская область, Тюльганский район
Смерть
1921
Умер во время голодомора в мордовии (туда уехал к родственникам).
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