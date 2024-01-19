Баранова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Около 1907

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1903

Сын: Баранов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай

Оренбург
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Баранов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1907
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