Баранова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиОколо 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1903
Отец ребёнка: Баранов Николай
Оренбург
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Баранов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Баранов Николай
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1907