Батухтин Дмитрий Гаврилович Около 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБатухтин Дмитрий Гаврилович

Батухтин Дмитрий Гаврилович

Место рождения

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Батухтин Гаврила Миронов

Мать: Батухтина Параскева Мартынова

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин Климентий Дмитриев

Мать ребёнка: Батухтина Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин Гаврила Дмитриев

Мать ребёнка: Батухтина Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
22.10.1882 ст.

Сын: Батухтин Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Батухтина Матрона Андреевна

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1902 ст.

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.