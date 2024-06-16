Батухтин Дмитрий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухтин Климентий Дмитриев
Мать ребёнка: Батухтина Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухтин Гаврила Дмитриев
Мать ребёнка: Батухтина Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
22.10.1882 ст.
Сын: Батухтин Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Батухтина Матрона Андреевна
Бракосочетание
28.01.1902 ст.
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно