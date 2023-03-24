Гирей Иосифович Александр
Место рожденияАмурская область,Завитинский район.
Дата рождения1921
Дата смерти17.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Герей Иосиф Яковлевич
Мать: Герей Ирина Тихоновна
Амурская область,Завитинский район.
Смерть
17.07.1944
Литовская ССР, Лудзинский р-н, д. Пайдори
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
Нерзансоке кладбище(д. Пойдори) Лудзенского района,Латвия