Гирей Иосифович Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирей Иосифович Александр

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Место рождения

Амурская область,Завитинский район.

Дата рождения

1921

Дата смерти

17.07.1944

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Герей Иосиф Яковлевич

Мать: Герей Ирина Тихоновна

Амурская область,Завитинский район.
Смерть
17.07.1944
Литовская ССР, Лудзинский р-н, д. Пайдори
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
Нерзансоке кладбище(д. Пойдори) Лудзенского района,Латвия
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