Панишкина Андреева Екатерина Юорисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1960
Рождение ребёнка
11.04.1980
Дочь: Кулешова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Панишкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
11.04.1980
Дочь: Кулешова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
11.04.1980
Дочь: Кулешова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Панишкин Александр Николаевич