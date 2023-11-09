Панишкина Андреева Екатерина Юорисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панишкина Андреева Екатерина Юорисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

ем
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1960

Отец: Андреев Борис Александрович

Мать: Андреева Нина Андреевна

Рождение ребёнка
11.04.1980

Дочь: Кулешова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Панишкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
11.04.1980

Дочь: Кулешова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.04.1980

Дочь: Кулешова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Панишкин Александр Николаевич

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