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Иван Федорович
Иван Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1813
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Федор
Мать
(Салтыкова) Евдокия Дмитриевна
Около 1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец:
Федор
Мать:
Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
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