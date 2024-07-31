Найденкова Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденкова Матрена Яковлевна

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Найденкова) Анисья

Отец ребёнка: Найденков Аристарф

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Найденков Никифор

Отец ребёнка: Найденков Аристарф

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Найденков Гавриил

Отец ребёнка: Найденков Аристарф

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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