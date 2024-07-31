Найденкова Матрена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Найденкова) Анисья
Отец ребёнка: Найденков Аристарф
Рождение ребёнка
1825
Сын: Найденков Никифор
Отец ребёнка: Найденков Аристарф
Рождение ребёнка
1832
Сын: Найденков Гавриил
Отец ребёнка: Найденков Аристарф
Смерть
Неизвестно