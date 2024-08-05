Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Лебедев (?) Иоанн Стефанович
Мать: Мавра Давидовна
Жена: Степанида Семеновна
Дочь: Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Степанида Семеновна
Сын: Лебедев (?) Николай Стефанович
Мать ребёнка: Степанида Семеновна
Дочь: (Лебедева (?)) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Степанида Семеновна
Дочь: (Лебедева (?)) Параскева Стефановна
Мать ребёнка: Степанида Семеновна
Дочь: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна
Мать ребёнка: Степанида Семеновна
Сын: Лебедев (?) Константин Стефанович
Мать ребёнка: Степанида Семеновна
Дочь: (Лебедева (?)) Мария Стефановна
Мать ребёнка: Степанида Семеновна
Дочь: (Лебедева (?)) Мария (2-Я) Стефановна
Мать ребёнка: Степанида Семеновна
Сын: Лебедев (?) Илья Стефанович
Мать ребёнка: Степанида Семеновна
Сын: Лебедев (?) Дмитрий Стефанович
Мать ребёнка: Степанида Семеновна