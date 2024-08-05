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Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Лебедев (?) Иоанн Стефанович

Мать: Мавра Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
13.02.1804

Дочь: Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Лебедев (?) Николай Стефанович

Мать ребёнка: Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
01.02.1806

Дочь: (Лебедева (?)) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Лебедева (?)) Параскева Стефановна

Мать ребёнка: Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
19.08.1811

Дочь: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Мать ребёнка: Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
27.04.1815

Сын: Лебедев (?) Константин Стефанович

Мать ребёнка: Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
12.07.1817

Дочь: (Лебедева (?)) Мария Стефановна

Мать ребёнка: Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
24.01.1819

Дочь: (Лебедева (?)) Мария (2-Я) Стефановна

Мать ребёнка: Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
05.07.1820

Сын: Лебедев (?) Илья Стефанович

Мать ребёнка: Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Лебедев (?) Дмитрий Стефанович

Мать ребёнка: Степанида Семеновна

Смерть
После 1850

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