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Мальков Иван Александрович

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Место рождения

Волово, Путятинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Волово, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.06.1949

Дочь: Юркова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Малькова Мария Ильинична

Волово, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Малькова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садофьева Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Малькова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальков Николай Иванович

Мать ребёнка: Малькова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Малькова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальков Александр Иванович

Мать ребёнка: Малькова Мария Ильинична

Смерть
1978
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