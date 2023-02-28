Мальков Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти1978
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1949
Дочь: Юркова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Малькова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Малькова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садофьева Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Малькова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малькова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малькова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальков Александр Иванович
Мать ребёнка: Малькова Мария Ильинична
Смерть
1978