Касторский Сергей Геннадьевич
Место рождениягород Иваново
Дата рождения10.06.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1960
город Иваново
Бракосочетание
07.08.1982
Жена: скрыто настройками приватности
город Иваново
Рождение ребёнка
11.09.1983
Дочь: Касторская Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Иваново
Рождение ребёнка
30.05.1991
Дочь: Касторская Елена Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Иваново