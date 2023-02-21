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Касторский Сергей Геннадьевич

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Место рождения

город Иваново

Дата рождения

10.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1960

Отец: Касторский Геннадий Федорович

Мать: Касторская Павла Ивановна

город Иваново
Бракосочетание
07.08.1982

Жена: скрыто настройками приватности

город Иваново
Рождение ребёнка
11.09.1983

Дочь: Касторская Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Иваново
Рождение ребёнка
30.05.1991

Дочь: Касторская Елена Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Иваново
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