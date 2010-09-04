Носкова Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1927

Дата смерти

04.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1954

Дочь: Карханова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Носков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1955

Сын: Носков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Носков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1960

Дочь: Ковылина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Носков Алексей Иванович

Смерть
04.09.2010
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