Носкова Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1927
Дата смерти04.09.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.1954
Дочь: Карханова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Носков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1955
Сын: Носков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Носков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1960
Дочь: Ковылина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Носков Алексей Иванович
Смерть
04.09.2010