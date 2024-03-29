Григорьев- Тимофей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Тимофеев Максим Тимофеевич
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
05.09.1918
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
05.09.1918
Сын: Тимофеев Евстафий Тимофеевич
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
Около 19.08.1922
Дочь: Тимофеева София Тимофеевна
Мать ребёнка: Ксения
Смерть
Неизвестно