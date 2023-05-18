Мильчакова (Панькова) (Панькова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1989
Отец: Паньков Александр
Мать: Панькова (дроздова) Вера
Рождение ребёнка
20.11.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мильчаков Василий
Рождение ребёнка
23.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мильчаков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мильчаков Василий