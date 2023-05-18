Мильчакова (Панькова) (Панькова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильчакова (Панькова) (Панькова) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1989

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1989

Отец: Паньков Александр

Мать: Панькова (дроздова) Вера

Рождение ребёнка
20.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильчаков Василий

Рождение ребёнка
23.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильчаков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильчаков Василий

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