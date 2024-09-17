Молоканов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молоканова Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Молоканова) Ирина
Мать ребёнка: Молоканова Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоканов Александр
Мать ребёнка: Молоканова Алевтина
Смерть
Неизвестно