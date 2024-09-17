Молоканов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоканов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молоканова Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Молоканова) Ирина

Мать ребёнка: Молоканова Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоканов Александр

Мать ребёнка: Молоканова Алевтина

Смерть
Неизвестно

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