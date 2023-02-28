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Груздев Василий Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

19.12.1911

Дата смерти

27.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1911

Отец: Груздев Николай

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место рождения: Ярославская обл., Любимский р-н, д. Миленки / с. Фоминск
Рождение ребёнка
1934

Сын: Груздев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Груздева Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Балабанова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Груздева Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Груздев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Груздева Елизавета Александровна

Призыв на военную службу
1941
Рождение ребёнка
21.09.1946

Сын: Груздев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Груздева Елизавета Александровна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Елизавета Александровна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
27.01.1972
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