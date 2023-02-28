Груздев Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1911
Дата смерти27.01.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1911
Отец: Груздев Николай
Мать: не указана
Место рождения: Ярославская обл., Любимский р-н, д. Миленки / с. Фоминск
Рождение ребёнка
1934
Сын: Груздев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Груздева Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Балабанова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Груздева Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Груздев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Груздева Елизавета Александровна
Призыв на военную службу
1941
Рождение ребёнка
21.09.1946
Сын: Груздев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Груздева Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
07.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Груздева Елизавета Александровна
Смерть
27.01.1972