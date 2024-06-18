Анташова Евдокия Федорова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анташова Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анташов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Анташов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Анташов Алексей Васильевич

Усть-Капша, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Анташова Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Анташов Алексей Васильевич

Усть-Капша, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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