Анташова Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1913
Сын: Анташов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Анташов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Анташова Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Анташов Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно