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(Васильева) Степанида Ипполитовна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.11.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1912 ст.

Отец: Васильев Ипполит Акимович

Мать: Васильева Евдокия Дмитриевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 122 о рождении 8 ноября 1912 года в семье запасного рядового с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Евдокии Дмитриевны, дочери Степаниды.
Крещение
11.11.1912 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: д. Мало-Чиковской Алексей Дмитриевич Гуселетов и с. Верх-Чиковского солдатская жена Василиса Терентьевна Васильева.
Смерть
Неизвестно
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