(Васильева) Степанида Ипполитовна
Место рождения
Дата рождения08.11.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
08.11.1912 ст.
Запись № 122 о рождении 8 ноября 1912 года в семье запасного рядового с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Евдокии Дмитриевны, дочери Степаниды.
Крещение
11.11.1912 ст.
Восприемники: д. Мало-Чиковской Алексей Дмитриевич Гуселетов и с. Верх-Чиковского солдатская жена Василиса Терентьевна Васильева.
Смерть
Неизвестно