(Кравченко) Евдокия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти24.09.1791
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Кравченко Марк Демьянович
Мать: ?
Бракосочетание
03.02.1791
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-7PDC https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-KL31
Смерть
24.09.1791
Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3V-ZPWR