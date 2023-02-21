(Кравченко) Евдокия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кравченко) Евдокия Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

24.09.1791

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Кравченко Марк Демьянович

Мать: ?

Бракосочетание
03.02.1791

Муж: Гумен Онисим Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-7PDC https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-KL31
Смерть
24.09.1791
Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3V-ZPWR
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