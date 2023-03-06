Семко Тимофей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко Тимофей Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2015

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2015

Отец: Семко Виталий Сергеевич

Мать: Наталья

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