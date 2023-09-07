Агриппина Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746 ст.

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Феврония Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Ефим Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Степанида Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
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