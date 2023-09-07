Агриппина Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1746 ст.
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Феврония Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1754 ст.
Сын: Ефим Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1756 ст.
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Степанида Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно