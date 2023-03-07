Логинов Петр (Харитонов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Логинов Антон (Онтонко) (Самсонов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Логинов Петр Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Оксен Петров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721