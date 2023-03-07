Логинов Петр (Харитонов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинов Петр (Харитонов)

Логинов Петр (Харитонов)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Логинов Антон (Онтонко) (Самсонов)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Логинов Петр Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Логинов Максим Петров

Мать ребёнка: не указана

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Оксен Петров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1721
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close