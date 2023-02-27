(Манюхина) Агрофена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Манюхина) Агрофена Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Манюхин Иван Егорович

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Манюхин Василий Иванович

Отец ребёнка: Манюхин Иван Егорович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Манюхин Иван Иванович

Отец ребёнка: Манюхин Иван Егорович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Манюхин Иван Иванович

Отец ребёнка: Манюхин Иван Егорович

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манюхин Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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