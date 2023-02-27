(Манюхина) Агрофена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Манюхин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Манюхин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Манюхин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Манюхин Иван Егорович
Место жительства
1835
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно