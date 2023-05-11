Фотеева Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фотеева Ольга Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фотеев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фотеев Артем Михайлович

Отец ребёнка: Фотеев Михаил

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фотеев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Фотеев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фотеев Александр Иванович

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