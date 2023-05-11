Фотеева Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фотеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фотеев Михаил
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фотеев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Фотеев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно