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Андреев Павел Яковлевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Андреев Яков Семенович

Мать: Андреева Мавра

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Андреев Никита Павлович

Мать ребёнка: Андреева Матрена

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Андреев (рекрут С 1830) Калинник Павлович

Мать ребёнка: Андреева Матрена

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ирина Павловна

Мать ребёнка: Андреева Матрена

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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