Андреев Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Андреев Яков Семенович
Мать: Андреева Мавра
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Андреева Матрена
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андреев (рекрут С 1830) Калинник Павлович
Мать ребёнка: Андреева Матрена
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ирина Павловна
Мать ребёнка: Андреева Матрена
Смерть
Неизвестно