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Илатовский Аристарх Антонович

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Место рождения

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Илатовский Антон Павлович

Мать: Илатовская Анна Павловна

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Илатовский Яков Аристархович

Мать ребёнка: Илатовская Настасья

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илатовская Настасья

Смерть
Неизвестно
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