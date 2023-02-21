Илатовский Аристарх Антонович
Место рожденияВологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Илатовский Яков Аристархович
Мать ребёнка: Илатовская Настасья
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илатовская Настасья
Смерть
Неизвестно