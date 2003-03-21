Кутузов Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1952
Дата смерти21.03.2003
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1952
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1976
Сын: Кутузов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.1977
Дочь: Таджибова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.03.2003