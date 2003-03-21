Кутузов Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузов Николай Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1952

Дата смерти

21.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1976

Сын: Кутузов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.1977

Дочь: Таджибова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.03.2003
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