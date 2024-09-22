Озолс (Дравнекс) Хермина Кришевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1905
Дата смерти12.05.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1905
Отец: Дравнекс Кришс
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Озолс Ян Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пенкулис Адольф
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пенкулис Эрнест Адольфович
Отец ребёнка: Пенкулис Адольф
Рождение ребёнка
26.11.1929
Дочь: Пенкулис Рита Адольфовна
Отец ребёнка: Пенкулис Адольф
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кукзгаузен (Пенкулис) Эльвира Адольфовна
Отец ребёнка: Пенкулис Адольф
Рождение ребёнка
24.09.1942
Дочь: Воронцова (Озольс) Лаймдата Яновна
Отец ребёнка: Озолс Ян Яковлевич
Рождение ребёнка
24.07.1945
Сын: Озольс Ян Янович
Отец ребёнка: Озолс Ян Яковлевич
Смерть
12.05.1980