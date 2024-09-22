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Озолс (Дравнекс) Хермина Кришевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1905

Дата смерти

12.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1905

Отец: Дравнекс Кришс

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озолс Ян Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пенкулис Адольф

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пенкулис Эрнест Адольфович

Отец ребёнка: Пенкулис Адольф

Рождение ребёнка
26.11.1929

Дочь: Пенкулис Рита Адольфовна

Отец ребёнка: Пенкулис Адольф

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кукзгаузен (Пенкулис) Эльвира Адольфовна

Отец ребёнка: Пенкулис Адольф

Рождение ребёнка
24.09.1942

Дочь: Воронцова (Озольс) Лаймдата Яновна

Отец ребёнка: Озолс Ян Яковлевич

Рождение ребёнка
24.07.1945

Сын: Озольс Ян Янович

Отец ребёнка: Озолс Ян Яковлевич

Смерть
12.05.1980

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