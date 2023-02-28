Спиридонова (Молокитина) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Молокитина) Дарья Федоровна

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Место рождения

Катарач, Пышминский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Катарач, Пышминский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анисимова Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Спиридонов Георгий Евдокимович

Трифоново, Пышминский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Георгий Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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