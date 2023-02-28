Спиридонова (Молокитина) Дарья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анисимова Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Спиридонов Георгий Евдокимович
Трифоново, Пышминский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно