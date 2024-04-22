Бабкин Константин Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1900 ст.
Дата смерти03.04.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1900 ст.
Бракосочетание
Около 1924
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Бабкин Василий Константинович
Мать ребёнка: Бабкина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1928
Дочь: Карякина Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: Бабкина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Бабкин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Бабкина Екатерина Ивановна
Макарьево Черемховский р-н
Рождение ребёнка
18.06.1943
Дочь: Пашкова Галина Константиновна
Мать ребёнка: Бабкина Екатерина Ивановна
Смерть
03.04.1959
Макарьево, Черемховский район Иркутской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно