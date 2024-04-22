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Бабкин Константин Иннокентьевич

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Место рождения

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

21.05.1900 ст.

Дата смерти

03.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1900 ст.

Отец: Бабкин Иннокентий Иванович

Мать: Бабкина Пелагея Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Около 1924

Жена: Бабкина Екатерина Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Бабкин Василий Константинович

Мать ребёнка: Бабкина Екатерина Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.12.1928

Дочь: Карякина Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: Бабкина Екатерина Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Бабкин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Бабкина Екатерина Ивановна

Макарьево Черемховский р-н
Рождение ребёнка
18.06.1943

Дочь: Пашкова Галина Константиновна

Мать ребёнка: Бабкина Екатерина Ивановна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Смерть
03.04.1959
Макарьево, Черемховский район Иркутской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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