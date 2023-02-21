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Швец Любовь Павловна
Швец Любовь Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Швец Павел
Мать
Бугаёва Елена Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Швец Павел
Мать:
Бугаёва Елена Сергеевна
Смерть
Неизвестно
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