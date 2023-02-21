Болулуков Сергей Иванович
Место рожденияСталинградская обл. Руднянский р-н с. Матышево
Дата рождения1894
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Сталинградская обл. Руднянский р-н с. Матышево
Рождение ребёнка
16.01.1925
Сын: Болулуков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Муханова Зинаида Дмитриевна
Киргизская ССР, Ошская обл. Алай-Гульчинский р-н,с. Гульча
Рождение ребёнка
25.05.1930
Дочь: Болулукова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Муханова Зинаида Дмитриевна
г. Ош Киргизская ССР
Рождение ребёнка
24.10.1933
Мать ребёнка: Муханова Зинаида Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945
По одной из версии на ВОВ,год смерти тоже указан не точно!