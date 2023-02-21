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Болулуков Сергей Иванович

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Место рождения

Сталинградская обл. Руднянский р-н с. Матышево

Дата рождения

1894

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Сталинградская обл. Руднянский р-н с. Матышево
Рождение ребёнка
16.01.1925

Сын: Болулуков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Муханова Зинаида Дмитриевна

Киргизская ССР, Ошская обл. Алай-Гульчинский р-н,с. Гульча
Рождение ребёнка
25.05.1930

Дочь: Болулукова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Муханова Зинаида Дмитриевна

г. Ош Киргизская ССР
Рождение ребёнка
24.10.1933

Сын: Муханов Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Муханова Зинаида Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муханова Зинаида Дмитриевна

Смерть
1945
По одной из версии на ВОВ,год смерти тоже указан не точно!
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