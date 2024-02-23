Куликова Дарья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Дарья Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1990

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1990

Отец: Куликов Евгений

Мать: Куликова Людмила Николаевна

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