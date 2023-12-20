Блохина Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блохина Клавдия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Романович

Смерть
Неизвестно

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