Бастрыкина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Варвара

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бастрыкин Александр Семенович

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ерохин Ион Семенович

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Семен Меркурьевич

Смерть
Неизвестно
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