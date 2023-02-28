Бастрыкина Варвара
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бастрыкин Александр Семенович
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Меркурьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ерохин Ион Семенович
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Меркурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно