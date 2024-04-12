Бусыгина (Сотникова) Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина (Сотникова) Феодосия Васильевна

Место рождения

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
14.02.1883 ст.

Муж: Бусыгин Илья Никифорович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.07.1885 ст.

Сын: Бусыгин Николай Ильич

Отец ребёнка: Бусыгин Илья Никифорович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.06.1891 ст.

Сын: Бусыгин Александр Ильич

Отец ребёнка: Бусыгин Илья Никифорович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.04.1900 ст.

Сын: Бусыгин Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Бусыгин Илья Никифорович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.09.1903 ст.

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Бусыгин Илья Никифорович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.

Сын: Бусыгин Петр Ильич

Отец ребёнка: Бусыгин Илья Никифорович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.07.1909 ст.

Дочь: Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Бусыгин Илья Никифорович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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