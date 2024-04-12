Бусыгина (Сотникова) Феодосия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Бракосочетание
14.02.1883 ст.
Рождение ребёнка
25.07.1885 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Илья Никифорович
Рождение ребёнка
05.06.1891 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Илья Никифорович
Рождение ребёнка
27.04.1900 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Илья Никифорович
Рождение ребёнка
22.09.1903 ст.
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Бусыгин Илья Никифорович
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.
Сын: Бусыгин Петр Ильич
Отец ребёнка: Бусыгин Илья Никифорович
Рождение ребёнка
01.07.1909 ст.
Дочь: Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Бусыгин Илья Никифорович
Смерть
Неизвестно