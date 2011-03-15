(Comstock) Dorothy Lavonne
Место рожденияWalla Walla, Walla Walla, Washington, USA
Дата рождения19.10.1920
Дата смерти15.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1920
Отец: Comstock Eugene Bryan
Мать: Jennie
Walla Walla, Walla Walla, Washington, USA
Место жительства
1930
Spokane, Spokane, Washington, USA
Место жительства
1949
Spokane, Washington, USA
Место жительства
1950
Spokane, Washington, USA
Место жительства
1993
Spokane, WA
Смерть
15.03.2011
Spokane Valley, Spokane, Washington, USA
Похороны
Неизвестно
Spokane, Spokane, Washington, United States