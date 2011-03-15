(Comstock) Dorothy Lavonne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Comstock) Dorothy Lavonne

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Место рождения

Walla Walla, Walla Walla, Washington, USA

Дата рождения

19.10.1920

Дата смерти

15.03.2011

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1920

Отец: Comstock Eugene Bryan

Мать: Jennie

Walla Walla, Walla Walla, Washington, USA
Место жительства
1930
Spokane, Spokane, Washington, USA
Место жительства
1949
Spokane, Washington, USA
Место жительства
1950
Spokane, Washington, USA
Место жительства
1993
Spokane, WA
Смерть
15.03.2011
Spokane Valley, Spokane, Washington, USA
Похороны
Неизвестно
Spokane, Spokane, Washington, United States
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