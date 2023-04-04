(Шкундина) Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шкундина) Сара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкундин Исаак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шкундина Мария (Муся)

Отец ребёнка: Шкундин Марк

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
10.02.1910

Дочь: Регина

Отец ребёнка: Шкундин Марк

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкундин Борис

Отец ребёнка: Шкундин Марк

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкундин Марк

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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