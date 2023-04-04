(Шкундина) Сара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкундин Исаак
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шкундина Мария (Муся)
Отец ребёнка: Шкундин Марк
Рождение ребёнка
10.02.1910
Дочь: Регина
Отец ребёнка: Шкундин Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкундин Борис
Отец ребёнка: Шкундин Марк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шкундин Марк
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва