Исаев Борис Александрович
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Федерация
Дата рождения02.11.1941
Дата смерти26.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Светлана Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1971
Сын: Исаев Александр Борисович
Мать ребёнка: Исаева Светлана Павловна
Рождение ребёнка
30.03.1974
Мать ребёнка: (Дроздова) Татьяна Олеговна
Смерть
26.05.1994