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Исаев Борис Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Дата рождения

02.11.1941

Дата смерти

26.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1941

Отец: Исаев Александр Михайлович

Мать: Исаева (Баранова) Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Светлана Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дроздова) Татьяна Олеговна

Рождение ребёнка
01.08.1971

Сын: Исаев Александр Борисович

Мать ребёнка: Исаева Светлана Павловна

Рождение ребёнка
30.03.1974

Сын: Исаев Антон Борисович

Мать ребёнка: (Дроздова) Татьяна Олеговна

Смерть
26.05.1994

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