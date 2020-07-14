Romanenko Viktor
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1936
Дата смерти14.07.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.07.2020
Astana, Kazakhstan