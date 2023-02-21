Сыныченко Василь Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыныченко Василь Симеонович

Сыныченко Василь Симеонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сыныченко Иоанн Василиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сынюченко Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Сынюченко Прокопий Василиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Сынюченко Феодор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1802 ст.

Сын: Сыныченко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Сыныченко Татияна Афанасиевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Сынюченко Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыныченко Татияна Афанасиевна

Смерть
Неизвестно
Погребище, Вінницька область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close