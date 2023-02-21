Сыныченко Василь Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сыныченко Иоанн Василиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сынюченко Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Сынюченко Прокопий Василиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Сынюченко Феодор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1802 ст.
Сын: Сыныченко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Сыныченко Татияна Афанасиевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Сынюченко Яков Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно