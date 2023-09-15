(Чекурова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чекурова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекуров Андрей (Адриан)

Мать: Чекурова Пелагея (Клавдия Яковлевна?) (Клавдия Яковлевна?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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