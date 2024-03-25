Никитина (Щербакова) Агрипина Петровна
Место рождения
Дата рождения20.06.1880
Дата смерти23.02.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1880
Бракосочетание
31.01.1901
Рождение ребёнка
26.10.1901
Дочь: Никитина Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович
Рождение ребёнка
29.12.1902
Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1903
Причина смерти: От чахотки.