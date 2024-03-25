Никитина (Щербакова) Агрипина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина (Щербакова) Агрипина Петровна

Никитина (Щербакова) Агрипина Петровна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.06.1880

Дата смерти

23.02.1903

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Никитин Илья Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1901

Дочь: Никитина Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1902

Сын: Никитин Феоктист Ильич

Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.02.1903
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: От чахотки.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close