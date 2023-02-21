Молчанская Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будилович Федор Адамович
Мать: Будилович Анна Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанская Лидия Иванович
Отец ребёнка: Молчанский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанский Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Молчанский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терешко Галина Ивановна
Отец ребёнка: Молчанский Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно