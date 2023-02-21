Молчанская Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанская Зинаида Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будилович Федор Адамович

Мать: Будилович Анна Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанская Лидия Иванович

Отец ребёнка: Молчанский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанский Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Молчанский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терешко Галина Ивановна

Отец ребёнка: Молчанский Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанский Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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