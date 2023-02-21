Залупаева Катерина Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залупаева Катерина Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Александра Данилова

Отец ребёнка: Залупаев Данила Никифоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Христина Данилова

Отец ребёнка: Залупаев Данила Никифоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Залупаев Капитон Данилов

Отец ребёнка: Залупаев Данила Никифоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залупаев Данила Никифоров

Смерть
Неизвестно
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