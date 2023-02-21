Залупаева Катерина Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Александра Данилова
Отец ребёнка: Залупаев Данила Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Христина Данилова
Отец ребёнка: Залупаев Данила Никифоров
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Залупаев Данила Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно