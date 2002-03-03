Михайлова (Боженко) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1922
Дата смерти03.03.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1922
Отец: Боженко Николай
Мать: Боженко Евдокия
Бракосочетание
С 1945 по 1946
Рождение ребёнка
01.09.1946
Дочь: Ветрова Нина Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Алексеевич
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
03.03.2002