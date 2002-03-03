Михайлова (Боженко) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Боженко) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1922

Дата смерти

03.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1922

Отец: Боженко Николай

Мать: Боженко Евдокия

Бракосочетание
С 1945 по 1946

Муж: Михайлов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
01.09.1946

Дочь: Ветрова Нина Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Алексеевич

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
03.03.2002
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