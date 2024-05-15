Усманов Фарих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Фарих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Алексей Фарихович

Мать ребёнка: Усманова (Чебану) Вера Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усманова Юлия Фариховна

Мать ребёнка: Усманова (Чебану) Вера Еремеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова (Чебану) Вера Еремеевна

Смерть
Неизвестно

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