Матрена Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мохов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Николай Андреевич

Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анилина Андреевна

Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лапа Федор Андреевич

Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
После 1795

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