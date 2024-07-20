Матрена Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Сын: Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Николай Андреевич
Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анилина Андреевна
Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Лапа Федор Андреевич
Отец ребёнка: Мохов Андрей Степанович
Смерть
После 1795